انتخابات الاتحاد الإفريقي للدراجات بحضور وزير الرياضة.. غدا

تعقد الجمعية العموميه للاتحاد الأفريقي للدراجات اجتماعا في الحادية عشرة صباح غد الأحد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة ٣٢ دولة ، ومن المقرر أن تجري انتخابات الاتحاد الافريقي وتختار الجمعية العمومية مجلس الادارة الجديد ويضم رئيس و10 اعضاء ، كما يتم انتخاب مندوبي الاتحاد الافريقي المرشحين للتصويت في الإتحاد الدولي .





وتبدأ الجمعية العمومية جدول اعمالها في تمام التاسعة والنصف صباحا حيث يتم عملية تسجيل الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية ويستمر التسجيل لمدة ساعة.





وبعدها تجري انتخاب رئيس كونفدرالية الاتحاد الأفريقي للدراجات، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للدراجات.





ويتنافس ١٥ مرشح على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للدراجات والبالغ عددها ١٠ مقاعد، فيما يتنافس ١٧ مرشح على مقاعد مندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها ٩ مقاعد.





ويخوض الدكتور وجيه عزام الرئيس الحالي للاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي انتخابات الغد على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي.