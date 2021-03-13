برلماني: بيان حقوق الإنسان الدولي عن مصر باطنه الخبث وظاهره الكذب

استنكر النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر، مؤكدا أن البيان باطنه الخبث وظاهره الكذب، حيث اعتمد على المعلومات المغلوطة والأحاديث المرسلة.









وأوضح الدابي خلال تصريحات له، أن هذا البيان جزء من حملة التربص لمصر بهدف النيل منها وزعزعة الثقة بين المصريين والقيادة السياسية لتحقيق أطماع خبيثة، وهو ما ظهر مؤخرا منذ بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر خلال الفترة الماضية وحمل في طياته نفس الاتهامات ونفس التوجهات.









وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البيان الأخير سيلقى مصير غيره من البيانات المغرضة، حيث لن يلتفت له المصريين ولن تنجح هذه الدول والمؤسسات في تحقيق أغراضها الخبيثة، وذلك لأن الشعب المصري واعي وفهم ما ترمي إليه هذه الدول.









وحذر الدابي هذه الدول من الاستمرار في توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي خبيث يتضمن مغالطات دون أسانيد، مشيدا بموقف الخارجية المصرية والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.