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محافظات

بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح

السبت 13/مارس/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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ايمن محمود
اعلن حسن الشيشانى، مدير مديرية التموين بمطروح، وصول" 417 " بطاقة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمحافظة من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين بالمكاتب.




وأوضح "الشيشانى"، فى بيان ، انه تم ورود البطاقات الجديدة موزعة علي مدن المحافظة مرســـى مطـــــــروح "169 " راس الحكمة والقصر "37" الحمام وقرى البنجر "95" العلمين وسيدي عبد الرحمن "7" الضبعة وجلالة " 31"  النجيلة "11"  براني ، السلوم "31" ســــــــــــــيوة" 33".


وناشد المواطنين أصحاب البطاقات المتقدمين الموجودة أسماؤهم التوجه لمكاتب التموين التابعين لها استلام البطاقات الخاصة بهم و معهم بطاقة الرقم القومي و3 صور منها.


بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح
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