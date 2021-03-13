بالأسماء .. مستحقو بطاقات التموين الجديدة بمطروح

اعلن حسن الشيشانى، مدير مديرية التموين بمطروح، وصول" 417 " بطاقة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمحافظة من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين بالمكاتب.

















وأوضح "الشيشانى"، فى بيان ، انه تم ورود البطاقات الجديدة موزعة علي مدن المحافظة مرســـى مطـــــــروح "169 " راس الحكمة والقصر "37" الحمام وقرى البنجر "95" العلمين وسيدي عبد الرحمن "7" الضبعة وجلالة " 31" النجيلة "11" براني ، السلوم "31" ســــــــــــــيوة" 33".









وناشد المواطنين أصحاب البطاقات المتقدمين الموجودة أسماؤهم التوجه لمكاتب التموين التابعين لها استلام البطاقات الخاصة بهم و معهم بطاقة الرقم القومي و3 صور منها.







