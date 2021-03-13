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منوعات

البحث عن عروسة .. شاب يستعين بالشرطة للزواج

السبت 13/مارس/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
5 سنوات يطرق أبواب العائلات بحثًا عن عروس تناسبه وتلائم متطلباته واحتياجاته، ولكن رحلة البحث التي أخذت كل هذه السنوات من عمره لم تثمر عن أي شيء سوى خيبة الأمل، لذلك قرر الشاب العشريني أن يلجأ للشرطة للبحث عن عروسة.

الشاب الهندي الذي يدعى "عظيم" هو الأصغر من بين ستة أشقاء ، ويبلغ من العمر 26 عامًا ، ويدير متجرًا لمستحضرات التجميل في مدينة القيرانة بمنطقة شملي في غرب ولاية أوتار براديش الهندية. 

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية  كان يبحث "عظيم" عن عروس لنفسه ، لكن في كل مرة يزور عائلة للزواج تغلق الابواب في وجهه بسبب  طوله الذي لا يزيد قليلًا عن 2قدم، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا". 

ورفضته جميع العائلات التي زارها بسبب طوله، فضاق ذرعا بهذا الأمر ، واتصل "عظيم" بشرطة "أوتار براديش" للعب دور الخاطبة من أجله، وقد حث الشرطة على إيجاد تطابق مناسب له باعتباره "خدمة عامة".

وبدأت عائلة عظيم في البحث عن زوجة مناسبة له بعد أن بلغ 21 عامًا، وقال صهره "كاسيف" إنهم حاولوا أن يعثروا له على عروس، لكن نظرًا لأنه لا يتجاوز طوله قدمين ، فقد تم رفضه في كل مرة.

ويقول "عظيم":"لا أستطيع النوم في الليل،  لقد كنت أحاول منذ فترة طويلة، ألا يجب أن يكون لدي أي شخص أشاركه حياتي معه؟".

وأوضحت الصحيفة أن "عظيم" اتصل برئيس وزراء سابق "خيليش ياداف" لمساعدته على الزواج. وبعد ذلك، طلب المساعدة من قاضي بأحد الأقسام، وعندما لم يتلق أي رد منهم ، قرر طلب المساعدة من الشرطة، وتبحث الشرطة في الامر لمساعدة الشاب.
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