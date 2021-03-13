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أخبار البلد

مدير حديقة الأورمان يوجه 4 نصائح عاجلة للمواطنين بشأن معرض زهور الربيع

السبت 13/مارس/2021 - 06:15 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد فوزى مدير حديقة الأورمان، أن معرض زهور الربيع من المعارض التى تدعم قطاع منتجي نباتات الزينة فى مصر حتى يستطيع العارضين طرح المنتجات الخاصة بها ، كما أنه فرصة لتنوع نباتات الزينة العالمية أمام الزائرين ، حيث أننا نستورد من الدول نباتات جيدة.


وأضاف "فوزى " خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يتوقع زيادة الاقبال من قبل المواطنين هذا العام بسبب الغاء معرض الزهور العام الماضي نتيجة لجائحة فيروس كورونا .


وأشار "مدير حديقة الأورمان " إلي أن هناك العديد من الاتصالات التى تلقتها الحديقة من أجل شراء النباتات، موضحا أن العارضين المشاركين يستفيدون من عرض النباتات النادرة.


ونوه الدكتور محمد فوزى إلي أن المعرض يشهد في كل عام إضافات لنباتات زينة جديدة، موضحا أنه يتم تصدير نباتات الزينة إلي الدول العربية لذلك هى مصدر لتحقيق عائد اقتصادى كبير .


وناشد المواطنين الراغبين في زيارة المعرض ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على تطبيق التباعد بين الزائرين ، مؤكدا أنه يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخولهم إلي الحديقة.

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