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أخبار البلد

بعد التعدي على طبيبة وسقوطها من شرفة منزلها.. أول تحرك من المجلس القومي للمرأة

السبت 13/مارس/2021 - 06:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمل مجدى
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته استنكاره الشديد للخبر المؤلم الذى تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص بالتعدى على طبيبة لاشتباههم في سلوكها مما أدى لسقوطها من شرفة شقتها بالدور السادس بمدينة السلام.  

وأعربت الدكتور مايا مرسي عن بالغ حزنها لهذا الحادث الأليم ، قائلة :" نرفض جميع أشكال العنف والبلطجة، وستظل مصر دائما دولة قانون ومؤسسات وغير مقبول قيام الافراد بالاعتداء على بعضهم البعض" .        
         
وأكدت الدكتوره مايا مرسي أن  المجلس القومي للمرأة  علي اتم الاستعداد لتقديم المسانده القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال  محامى مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة من قاموا بالاعتداء عليها  حتي يكونوا عبرة وعظة لمن يقوموا بمثل هذه الجرائم .

يذكر ان الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور من الأهالي على جثة أسفل العقار بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أنها المجني عليها تدعى «د.ص» 34 سنة، تعاني كسورا متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة؛ لمعرفة سبب الوفاة، وكشف غموض الحادث.
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