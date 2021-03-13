قتلى في تحطم طائرة نقل عسكري في كازاخستان .. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو يرصد تحطم طائرة نقل عسكري تابعة للجنة الأمن القومي في كازخستان قرب مطار مدينة ألماتا ، اليوم السبت





وحسبما ذكر الفيديو، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم السبت جراء تحطم طائرة نقل عسكري تابعة للجنة الأمن القومي في كازخستان قرب مطار مدينة ألماتا.





وأكد مطار ألماتا الدولي على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن الاتصال مع الطائرة من طراز "أن-26" القادمة من العاصمة نور سلطان فقد لدى هبوطها في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط.





وذكر المطار أن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إرجاء رحلات في المطار.



