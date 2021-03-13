إعلام إيراني: إسرائيل تقف وراء استهداف سفينة طهران بالبحر المتوسط

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن المسؤولين في إيران يعتقدون أن إسرائيل على الأغلب تقف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لإيران في البحر المتوسط.





وذكرت وكالة "رويترز" أن محققًا إيرانيًا صرح بأن إسرائيل على الأرجح تقف وراء الهجوم على السفينة، التي تعرضت لانفجار تسبب في حريق صغير على متنها، دون أن يتأذى أحد من طاقمها.





ونقلت وكالة "نورنيوز" الإيرانية شبه الرسمية عن عضو بفريق التحقيق الإيراني الذي يحقق في الحادث قوله: "مع أخذ الموقع الجيوجغرافي في الاعتبار والطريقة التي تم استهداف السفينة بها، فإن أحد الاحتمالات القوية هي أن هذه العملية الإرهابية نفذها الكيان الصهيوني".





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الهجوم على السفينة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.





ولم يدلي المسؤولون الإسرائيليون بتعليق حول اتهامهم بارتكاب الحادث حتى الآن.