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اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. شراكة بين "المصرف المركزي" و"آرورا 50" لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة

السبت 13/مارس/2021 - 06:24 م
مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي
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قسم الاقتصاد
وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة "آرورا50" الاجتماعية لتعزيز أطر التعاون فيما بينهما بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالدولة.

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وامط إن المذكرة تهدف  إلى تعزيز الشراكة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية.

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 وتم التوقيع على الاتفاقية افتراضيًا بين الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ"آرورا 50"، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحضور الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمصرف الإمارات المركزي وديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ"آرورا 50"، إلى جانب ممثلين من كلا المؤسستين.

 وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ان دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطًا كبيرة طوال العقد الماضي في رفع مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص. ويعد تحقيق التوازن بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. لذا، وبصفتنا الهيئة التنظيمية للمنشآت المالية المرخصة في الدولة نحن ملتزمون بدعم الأجندة الوطنية من خلال العمل بشكل وثيق مع لجان الترشيح بمجالس إدارة المؤسسات المالية لضمان التمثيل العادل للمرأة في مجالسهم، وفقاُ لنظام حوكمة الشركات الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع جهود التنوع بين الجنسين ورفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وذلك عبر توفير منصة لتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل المتخصصة ودعم وتنمية المهارات.

 ومن جانبها قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: يهدف العمل الذي نقوم به في "آرورا50" ومبادرتنا "مسار20" إلى تطوير مجالس إدارية مرنة وعالية الأداء قائمة على أسس الكفاءة والتنوع والشمول ، وهذه الشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تسعى لتقوية الصلة بين مساهمة المرأة في مجالس الإدارة والتنمية الاقتصادية الوطنية، وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تنجح في تشجيع المؤسسات الأخرى على تسريع جهودها نحو المزيد من التمثيل النسائي على مستوى مجالس الإدارة.

 وتعمل "آرورا50" في ظل منظومة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية والتي تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، أدنوك، شركة مبادلة للاستثمار، بنك أبوظبي الأول، موانئ أبوظبي، الإمارات العالمية للألمنيوم، صندوق الوطن، سوق أبوظبي العالمي، سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، مركز دبي المالي العالمي، مؤسسة دبي للمستقبل، إيجوزيندر، فيديليو، حوكمة، انسياد، ناسداك دبي، لينكدإن.

 ومن خلال مبادرة "مسار20"، تعمل "آرورا50" مع العديد من الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتعزيز مواهب القيادات النسائية.
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