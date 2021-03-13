أنيسة حسونة: الزيادة السكانية مشكلة .. وتنظيم الأسرة ضرورة.. فيديو

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق، إنه لا يتدخل أحد في إرادة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق برزق الإنجاب، مضيفة:" لازم الواحد يحافظ على نعمة إنجاب الأطفال ".





وأضافت أنيسة حسونة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري تواجد الموارد الكافية لمواكبة الزيادة السكانية ولكن في مصر هناك مشكلة تتعلق بالزيادة السكانية".





وتابعت أنيسة حسونة:" الزيادة السكانية سوف تؤثر بالسلب على الأجيال المقبلة في حال عدم تنفيذ الأمر بشكل جاد ".





وأكملت أنيسة حسونة :" تنظيم الأسرة أمر ضروري من أجل توفير حياة كريمة للأطفال وتوفير تعليم وصحة بشكل لائق للأطفال ".



