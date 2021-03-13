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أنيسة حسونة: الزيادة السكانية مشكلة .. وتنظيم الأسرة ضرورة.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 06:24 م
انيسة حسونة
انيسة حسونة
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هاني حسين
قالت  أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق، إنه لا يتدخل أحد في إرادة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق برزق الإنجاب، مضيفة:" لازم الواحد يحافظ على نعمة إنجاب الأطفال ".

وأضافت أنيسة حسونة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري تواجد الموارد الكافية لمواكبة الزيادة السكانية ولكن في مصر هناك مشكلة تتعلق بالزيادة السكانية".

 وتابعت أنيسة حسونة:"  الزيادة السكانية سوف تؤثر بالسلب على الأجيال المقبلة في حال عدم تنفيذ الأمر بشكل جاد ".

 وأكملت أنيسة حسونة :"  تنظيم الأسرة أمر ضروري من أجل توفير حياة كريمة للأطفال وتوفير تعليم وصحة بشكل لائق للأطفال ".

 ولفتت أنيسة حسونة إلى أن"  هناك مشكلة بسبب زيادة أعداد السكان وقلة الموارد مما يؤدي إلى عدم شعور المواطن بثمار الإصلاح والنمو الاقتصادي "، مضيفة:" من الضروري زيادة حملات التوعية للأسر في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ".
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