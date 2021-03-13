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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة التعديات بالشوارع .. صور

السبت 13/مارس/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ، موقف كفر الشيخ الجديد ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عابدين ، القريب من تقسيم ال47، ضمن أعمال التطوير التي ستشهدها ميادين العاصمة كمرحلة أولى .

وقرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال بعدد من شوارع شرق مدينة كفر الشيخ منها محال قريبة من مستشفى كفر الشيخ العام، وإزالة التعديات بتقسيم القضاة، وشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ.

كما قرر غلق معرض سيارات أسبوعًا، لاستغلال الشارع في ركن السيارات بالطول متعديًا على طريق صبري القاضي.
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