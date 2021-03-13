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مايسة شوقي: يجب القضاء على فكرة العزوة.. والزيادة السكانية بحاجة إلى تخطيط

السبت 13/مارس/2021 - 06:24 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قالت  مايسة شوقي نائب وزير الصحة السابق، إن الزيادة السكانية بحاجة إلى تخطيط والتصدي للعادات والتقاليد والثقافة السلبية التي ترتبط بكثرة الإنجاب ".

وأضافت  مايسة شوقي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يجب التصدي لعادات وتقاليد العزوة والإنجاب بكثرة لحين إنجاب الولد ".

 وتابعت  مايسة شوقي :"  لابد من زيادة معدل حملات التوعية وطرق الأبواب في كافة محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بمخاطر الزيادة السكانية ".
 
وأكملت مايسة شوقي:" هناك دور مهم للأزهر والكنيسة للتصدي إلى العادات والتقاليد المغلوطة التي ترتبط بالدين فيما يتعلق بإنجاب الأطفال ".
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