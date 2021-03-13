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ديني

خالد الجندي: مشروع تطوير القاهرة التاريخية إنقاذ للهوية المصرية .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 06:26 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يعتبر إنقاذ لاهم عاصمة تاريخية فى العالم، بها  حوالى ٥٣٧ اثر تاريخى مهدد بالانهيار، لافتا إلى أن هناك دول لو عندهم بوابة خشب عمرها ١٥٠ سنة يقيموا لها ميدان وتاريخ وعيد سنوى. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "هذه المنطقة بها كل العهود التاريخية وبعد آثار كثيرة، مهددة بسبب زحف العشوائيات، ووقوع الحرائق والتشويه الغاشم من بعض الجهلاء، حتى يتحول الامر إلى ان وجود اثار بها ورش ومخازن اسمنت وغلال، وتاريخنا تحول إلى مخازن مواد كيماوية خطيرة واوكار تعاطى مخدرات وهذا ضياع للهوية والتاريخ المصرى ".

واستكمل: "رئيس الوزراء اتخذ خطوة مهمة لإنقاذ الهوية المصرية، وأعتقد أن الناس ستتعاون حفاظا على آثار وهوية، وتاريخ البلد ".
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