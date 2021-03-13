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سها سعيد: الزيادة السكانية تعطل مسيرة التنمية والإصلاح ..فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت سها سعيد عضو مجلس الشيبوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك ثقافة مجتمعية مغلوطة فيما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأضافت "سعيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الزيادة السكانية في مصر تعطل مسيرة النمو والإصلاح الاقتصادي والتنمية ".

 وتابعت :" نحن في حاجة إلى حملات توعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على الأجيال المقبلة ".

 وأكملت سها سعيد :"  يجب ان نعيد برامج توعوية على التليفزيون من أجل تنظيم الأسرة والحد من مشكلة الزيادة السكانية وإستعادة دور الرائدات الريفيات ".
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