سها سعيد: الزيادة السكانية تعطل مسيرة التنمية والإصلاح ..فيديو

قالت سها سعيد عضو مجلس الشيبوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك ثقافة مجتمعية مغلوطة فيما يتعلق بالزيادة السكانية .





وأضافت "سعيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الزيادة السكانية في مصر تعطل مسيرة النمو والإصلاح الاقتصادي والتنمية ".





وتابعت :" نحن في حاجة إلى حملات توعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على الأجيال المقبلة ".





وأكملت سها سعيد :" يجب ان نعيد برامج توعوية على التليفزيون من أجل تنظيم الأسرة والحد من مشكلة الزيادة السكانية وإستعادة دور الرائدات الريفيات ".