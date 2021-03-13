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محافظ الفيوم: هيئة طبية مستعدة لاستقبال أي حالة كورونا مع عودة الدراسة

السبت 13/مارس/2021 - 06:37 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعدادات المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي": " تم الأخذ بكافة  الإجراءات الإحترازية  إستعدادا لبداية الفصل الدراسي الثاني للحد من إنتشار فيروس كورونا".

وأشار محافظ الفيوم إلي أنه تم تعقيم المدارس وإعادة التنبيه على المعلمين بالمدارس بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء للكمامة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الانصاري أن هناك هيئة طبية مستعدة لاستقبال أي حالة بها اشتباه إصابة بكورونا، حيث إن هناك تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم والصحة.

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