خبير: 20 ألف مرتزق في ليبيا من جنسيات مختلفة .. فيديو

قال العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي ، إن بيان مجلس الأمن حول المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية من ليبيا، يعتبر أول إشارة دعم دولي للحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.





وأضاف محمود محي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" حتى الآن يتواجد على الأراضي الليبية قرابة 20 ألف مرتزق من العديد من الدول سواء من سوريا والعراق ومن جنسيات مختلفة ".





وتابع محمود محي الدين :" بيان مجلس الأمن سوف يضع الحكومة الانتقالية في ليبيا أمام مسؤوليتها وسيكون لهم الغلبة في التفاوض مع الجانب التركي لإخراج المرتزقة من ليبيا ".





وأكمل محمود محي الدين :" المرتزقة تسببوا في ضرر بالغ للشعب الليبي"، مضيفا:" الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي أمامه مسؤوليات كثيرة من اجل العمل بشكل جدي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ".