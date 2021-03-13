ممثلة فرنسية تتجرد من ملابسها أمام الجمهور احتجاجا على إجراءات كورونا





أثارت الممثلة الفرنسية كورين ماسيرو حالة واسعة من الجدل في فرنسا، بعدما تجردت من ملابسها أمام الجمهور في مهرجان قيصر للأفلام السينمائية، وذلك احتجاجا على إجراءات الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وطالبت ماسيرو البالغة 57 عاما الحكومة الفرنسية بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الثقافي، حيث كانت تحتج على إغلاق المسارح ودور السينما خلال جائحة كورونا.





وصعدت الممثلة الفرنسية إلى المسرح وهي ترتدي زيا على شكل "حمار" ومن تحته فستان بدا ملطخا ببقع من الدماء، قبل أن تظهر عارية وتتجرد من ملابسها كليا، ما أثار دهشة الحضور، حيث كان من المفترض أن تقدم ماسيرو جائزة "أفضل زي".





وظهرت الفنانة عارية على منصة المهرجان ومكتوب على بطنها "لا ثقافة، لا مستقبل"، كما كتبت رسالة أخرى على ظهرها تقول "أعيدوا لنا الفن مرة أخرى يا جان" في إشارة إلى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.





ويعد مهرجان قيصر للأعمال السينيمائية في فرنسا هو المهرجان المماثل لجوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.





وعقب تجردها من ملابسها، قالت ماسييرو للحضور "لا أعتقد أنه ستتم دعوتي العام المقبل..سوف نرى"، لكن الجمهور صفق لها في نهاية الأمر.



