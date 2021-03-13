الأرصاد: فصل الشتاء ينتهي رسيما في هذا الموعد ..فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.





وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" الأسبوع المقبل سينتهي فصل الشتاء رسميًا ويبدأ فصل الربيع يوم الأحد الموافق 21 مارس.





وتابع شاهين :" لن يكون هناك مفاجآت خلال هذا الأسبوع، وسيكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة خلال فترات النهار، بينما تنخفض بشكل كبير بمجرد حلول الليل".





ونصح مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الإستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة مع متابعة النشرات الجوية للتعرف علي طقس فصل الربيع والذي من المتوقع ان يشهد تقلبات جوية ورياح خماسية.





وأشار إلي أن هذا الإسبوع سيشهد استقرارا في حالة الطقس ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي ولن تحدث مفاجآت.



