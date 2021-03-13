النيابة تصرح بدفن جثمان سيدة انتحرت من شرفة منزلها بالسلام

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان سيدة انتحرت من شرفة منزلها بمدينة السلام ، لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث .





فيما استدعت النيابة صاحب العقار والبواب محل سكن المتوفاة لسؤالهما وكذا الاستماع الي اقوال صديق المتوفاة وحجزهم علي ذمه تحريات المباحث .





ويكثف رجال المباحث من جهودهم لسرعه كشف غموض الحادث وملابساته .





تلقي قسم شرطة السلام اول بلاغا بسقوط سيدة من شرفة عقار جثة هامدة بدائرة القسم .





علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة " ربة منزل " نشبت بينها وبين صاحب العقار والبواب مشادة كلامية تحولت الى مشاجرة ، قامت على اثرها بالقاء نفسها محاوله الهروب من المشاجرة ، وذلك بسبب زيارة احد اصدقائها لها وسط ظروف غامضة.



