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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان سيدة انتحرت من شرفة منزلها بالسلام

السبت 13/مارس/2021 - 06:43 م
جثة
جثة
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محمد صبري
صرحت النيابة العامة بدفن جثمان سيدة انتحرت من شرفة منزلها بمدينة السلام ، لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث .

فيما استدعت النيابة صاحب العقار والبواب محل سكن المتوفاة لسؤالهما وكذا الاستماع الي اقوال صديق المتوفاة وحجزهم علي ذمه تحريات المباحث .

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لسرعه كشف غموض الحادث وملابساته .

تلقي قسم شرطة السلام اول بلاغا بسقوط سيدة من شرفة عقار جثة هامدة بدائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة " ربة منزل " نشبت بينها وبين صاحب العقار والبواب مشادة كلامية تحولت الى مشاجرة ، قامت على اثرها بالقاء نفسها محاوله الهروب من المشاجرة ، وذلك بسبب زيارة احد اصدقائها لها وسط ظروف غامضة.

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