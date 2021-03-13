شاهد .. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح تتصدر مواقع التواصل

عرضت قناه سكاي نيوز عربية فيديو يوضح أن نجوم الفن عادة ما يتعرضون إلى مواقف محرجة علي المسرح أثناء الغناء أو أثناء تقديم عروضهم المسرحية.
وأضاف الفيديو أن النجم عمرو دياب تعثر علي المسرح أثناء إحيائه حفلا كبيرا في احد فنادق القاهرة مؤكدا ان الجمهور كان مستمتعا بأداء عمرو دياب الغنائي خصوصا عندما قام بغناء أغنية " يا أنا يا لا " وهي من ألبومه الجديد.
وأوضح الفيديو أن الفنان عمرو دياب خلال غنائه وقيامه بحركاته النشيطة تعثرت قدمه علي المسرح بسبب تواجد مياه علي الأرض وشاهد الجميع سقوطه علي المسرح وهو ما اثار اهتماما كبيرا من جمهوره علي السوشيال ميديا.