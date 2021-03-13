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إعادة إحياء.. الأعلى للآثار: لا هدم لـ المحلات المتواجدة بالقاهرة التاريخية.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 06:43 م
القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
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هاني حسين
قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن القاهرة التاريخية بيها 537 أثر مسجل لوزارة الآثار ولكن القاهرة التاريخية تم تسجيلها موقع للتراث العالمي من اليونسكو بما فيها المباني ذات التراث المعماري المتميز. 

وأضاف مصطفى وزيري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  القاهرة التاريخية تعتبر كيان ووحدة عمرانية متكاملة بها تشابك في التكوين العمراني ".

 وتابع مصطفى وزيري:"  مساحة القاهرة التاريخية 14 كيلو متر مربع  وبها مباني ذات تراث عمراني متميز ".

 وأكمل مصطفى وزيري:"   رئيس الوزراء تفقد منطقة القاهرة التاريخية  اليوم وترجل رئيس الوزراء أمام باب زويلة وقابل أصحاب المحلات وقالوا له نفسنا تكون منطقتنا زي منطقة شارع المعز ويطال القاهرة التاريخية التطوير ".

 ولفت مصطفى وزيري:" الدولة تعمل على إحياء منطقة القاهرة التاريخية، ووصلت معلومات خاطئة لأصحاب المحلات في القاهرة التاريخية  حول هدم  محلات القاهرة التاريخية وهذا أمر لا أساس له من الصحة، ولكن سيتم إحياء المنطقة بشكل كامل".
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