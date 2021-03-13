إحصائية صادمة تكشف عن وجود علاقة ببن وفيات كورونا وزيادة الوزن.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا كشف عن إحصائية صادمة تربط بين وفيات كورونا وزيادة الوزن.





وأشار التقرير إلى أن هناك احصائيات مثيرة لمركر محاربة الأمراض المعدية في الولايات المتحدةـ تظهر قدرة الفيروس على اختراق أجساد الأشخاص الذين يعانون من افراط في الوزن.





وأوضح التقرير أن 78% من مرضى السمنة يتوفون بسبب فيروس كورونا في واشنطن، موضحا أن الأطباء لا يعطون سببا لذلك لكنهم يعتقدون أن مناعة هؤلاء الفئة من المرضى ضعيفة، لذا يكون من السهل على فيروس كورونا احداث أضرار جسيمة تؤدي إلى الموت أو البقاء على جهر تنفس اصطناعي.





وقالت "لارا براون"، أستاذة الأمراض المعدية والأوبئة في جامعة فيرجينيا تيك، إن بعض الذين يعملون مع المرضي الذين يعانون من السمنة المفرطة يرون ان هناك علاقة بين السمنة وحدوث التهابات بسبب الأمراض الذين يعانون منها.





وأكد التقرير أن هناك اجماع من الأطباء على أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة يعانون أيضا من أمراض أخري مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وهذا يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا لفيروس كورونا.



