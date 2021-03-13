ألعاب القوى بالأهلي يُتوج ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة

توج فريق ألعاب القوى بالنادي الاهلي ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة، في مختلف سباقات ومنافسات ألعاب القوى.





مَثَّل الأهلي في البطولة 102 لاعب ولاعبة تحت 20 سنة، وتفوق الأهلي خلال منافسات البطولة ليتوج بالمركز الأول، بينما احتل نادي مؤسسة المنيا المركز الثاني، وجاء سبورتنج في المركز الثالث، وطلائع الجيش في المركز الرابع.





وحصد الأهلي 301 نقطة «للرجال»، و259 نقطة «للسيدات»، ليتوج فريق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية.



