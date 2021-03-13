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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يُتوج ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة

السبت 13/مارس/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توج فريق ألعاب القوى بالنادي الاهلي ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة، في مختلف سباقات ومنافسات ألعاب القوى.

مَثَّل الأهلي في البطولة 102 لاعب ولاعبة تحت 20 سنة، وتفوق الأهلي خلال منافسات البطولة ليتوج بالمركز الأول، بينما احتل نادي مؤسسة المنيا المركز الثاني، وجاء سبورتنج في المركز الثالث، وطلائع الجيش في المركز الرابع.

وحصد الأهلي 301 نقطة «للرجال»، و259 نقطة «للسيدات»، ليتوج فريق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية.

ويقود جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، وعادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب إخصائي طبي، ووائل عبد العظيم إداريًّا.
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