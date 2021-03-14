رئيس صحة البرلمان يكشف جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لمكافحة فيروس كورونا منذ انتشاره فى مصر.





وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة قامت بإنشاء عدد من اللجان العلمية سواء كانت فى وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، للاستعداد للجائحة وكان فى أول شهر فبراير من العام الماضى ، بعد ما ظهر فيروس كورونا فى بدايته فى فى شمال إيطاليا ثم أمريكا.





وتابع: لكن التحرك الحقيقى من الحكومة كان فى مارس من العام الماضى بعد ظهور أول حالات الإصابة بفيروس كورونا لسائحين فى الاقصر ثم الغردقة، ثم اكتشف فيروس كورونا فى مصر.





واختتمت: بدأت الدولة تتعامل مع فيروس كورونا من خلال عمل مستشفيات العزل ولجنة عليا علمية لوضع بروتوكولات العلاج والتعاون مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية.