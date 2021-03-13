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أخبار العالم

وزير الداخلية العراقي يصل قطر فى زيارة رسمية

السبت 13/مارس/2021 - 06:47 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل


وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.  
  
وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتضب إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل دولة قطر". 

ويشار الي ان  وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد تقدم في وقت سابق ، بالتعازي الى ذوي ضحايا مجزرة "البو دور" في صلاح الدين.  


وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان صحفي قائلا  "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زار الوزير عثمان الغانمي، والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، محافظة صلاح الدين للوقوف عن كثب على آخر النتائج التي وصلتها القوات الأمنية في حادثة قرية البو دور بتكريت، ونقل تعازي القائد العام للقوات المسلحة لعوائل الضحايا".  

وزار الغانمي "مجلس العزاء الذي أقيم في المحافظة ترحما على أرواح الشهداء الذين أقدمت عصابات داعش الإرهابية على قتلهم"، مؤكدا أن "الدماء التي اريقت هنا لن تذهب سدى".  

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