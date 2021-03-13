بحضور أبو العينين.. شاهد | تقرير عن فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا عن المؤتمر الاسلامي الدولي للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية بعنوان حوار الأديان والثقافات، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة .





واستقبل فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قبيل انطلاق فعاليات فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامى الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم، ويستمر حتى غدٍ الأحد، تحت عنوان: (حوار الأديان والثقافات)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة وفود نحو 35 دولة حول العالم.





والتقى أبو العينين على هامش المؤتمر كلا من فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، حيث تبادلا الحديث والرؤى حول موضوعات المؤتمر والدور البرلماني في دعم حوار الأديان والثقافات.





وأدار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية بعنوان "الحوار والبرلمان" للمؤتمر الإسلامي الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم.





وقال أبو العينين في كلمته إن الرئيس السيسي كان حريصا على المحافظة على صورة الإسلام الوسطي، وكانت له آراؤه ومقترحاته وقراراته التي تحدث عنها العالم، عندما وجه المسؤولية في مصر لتجديد الخطاب الديني، ودعا إلى تصحيح مفاهيم الدين والعقيدة ونبذ التطرف الفكري والعقائدي.





وأضاف أن مصر أن مصر دفعت ثمن الإرهاب كثيرا ودافعت عن العالم كله بمواجهتها للإرهاب، مؤكدا أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين ولكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب.





وقال إن هناك خلط كبير بين صراع الحضارات والثقافات والأديان وبين التدخل السياسي الذي اتخذ اتجاهات عدة وأصبح له أغراض سياسية ومصالح اقتصادية، ولاحظنا أن الشعوب بدأت تتحدث عن حروب الوكالة بين الدول، وخطورة ذلك الأمر في مجتمعاتنا العربية وكذلك في أوروبا وأمريكا أيضا.





وأثنى أبو العينين على كلمات العلماء الأجلاء الحاضرين للمؤتمر، قائلا إن هناك رؤية واضحة واتجاه واحد، للتأكيد على قيمة الحوار بين الاديان والثقافات، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية، واستوقفني الحديث عن استراتيجية جديدة للفكر الديني والحوار الثقافي، وكيف يمكن أن نقدم أنفسنا للعالم، وما هي لغة التواصل مع العالم بمتغيراته الحديثة، وكيف نصنع استراتيجية متكاملة لها صفة الإستمرارية، نتحدث من خلالها مع الشعوب والمواطنين والأشخاص والشباب والمرأة، كل بقدر استيعابه.



