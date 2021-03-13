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20 طالبا بالفصل .. استعدادات عودة الدراسة بمحافظة أسوان

السبت 13/مارس/2021 - 07:28 م
عودة الطلاب بالمدارس
عودة الطلاب بالمدارس
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حمزة شعيب
كشف الدكتور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، كواليس عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحافظة لمدي تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وقالت أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،: "مديرية التربية والتعليم كانت تمر على المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وتابعت أبو زيد:" اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني شهد إهتماما كبيرا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا".

وأردفت:" نسبة الحضور تراوحت بين 40% إلى 60% بالمدارس، لافتا إلي أن الطلاب الذين حضروا بالمدارس كانوا يتمتعون بقدر كبير من الوعي.

وأشارت نائب محافظ أسوان، إلي أن كل المدارس مجهزة بأجهزة التعقيم، منوهة بأنه تم التنويه بضرورة عدم زيادة عدد الطلاب في الفصل الواحد عن عشرين طالبا".
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