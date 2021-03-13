السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي علي ثقة البرلمان في الحكومة الليبية الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.



