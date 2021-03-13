دينية الشيوخ: التعاون بين هيئة الأوقاف ووزارة الرياضة يحمي الشباب من الأفكار الهدامة





قال الدكتور محمد سليم ، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، إن حكومة المهندس مصطفي مدبولي ، نجحت في العمل بعيدا عن الجزر المنعزلة ، وهو ما انعكس علي تحقيقها نتائج جيدة في عدد من الملفات .





وأكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ فى بيان له ، أن وزارتي الاوقاف والشباب والرياضة ، ضربت اروع الامثلة في التنسيق فيما بينهم ، من خلال عملية استبدال الاراضي بسعرها العادل لصالح اقامة مراكز شباب عليها ، مشيدا بجهود رئيس هيئة الاوقاف الجديد المهندس علاء عبدالعزيز في الاهتمام بذلك الملف.





واكد أن ملف الشباب من أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام خاص ، وهو ما وضح من توجيهاته المستمرة للحكومة ، لافتا الي انتشار مراكز الشباب في القري يساعد علي مواجهة الافكار الهدامة والمتطرفة.





واشار إلي ان مراكز الشباب تحافظ علي النشء من مخاطر الادمان ، وتحصنه من الجماعات الظلامية ، خاصة ان الشباب سيجدون الاماكن المؤهلة لقضاء وقت الفراغ فيها.





ويذكر ان لحنة الادارة المحلية بمجلس النواب ،برئاسة المهندس احمد السجيني ، فتحت ملف توقف انشاء مجمع خدمات المطرية ، بسبب تعدد جهات الولاية ، واكدت هيئة الاوقاف المصرية انها لا تمانع في استبدال الاراضي بالسعر العادل لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.