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برلمان

دينية الشيوخ: التعاون بين هيئة الأوقاف ووزارة الرياضة يحمي الشباب من الأفكار الهدامة

السبت 13/مارس/2021 - 07:34 م
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
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ماجدة بدوى

قال الدكتور محمد سليم ، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ،  إن حكومة المهندس مصطفي مدبولي ، نجحت في العمل بعيدا عن الجزر المنعزلة ، وهو ما انعكس علي تحقيقها  نتائج جيدة في عدد من الملفات .

وأكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ فى بيان له ، أن وزارتي الاوقاف والشباب والرياضة ، ضربت اروع الامثلة في التنسيق فيما بينهم ، من خلال عملية استبدال الاراضي بسعرها العادل لصالح اقامة مراكز شباب عليها ، مشيدا بجهود رئيس هيئة الاوقاف الجديد المهندس علاء عبدالعزيز في الاهتمام  بذلك الملف.

واكد أن ملف الشباب من  أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام خاص ، وهو ما وضح من توجيهاته المستمرة للحكومة ، لافتا الي انتشار مراكز الشباب في القري يساعد علي مواجهة الافكار الهدامة والمتطرفة.

واشار إلي ان مراكز الشباب تحافظ علي النشء من مخاطر الادمان ، وتحصنه من  الجماعات الظلامية ، خاصة ان الشباب سيجدون الاماكن المؤهلة  لقضاء وقت الفراغ فيها.

ويذكر ان لحنة الادارة المحلية بمجلس النواب ،برئاسة المهندس احمد السجيني ، فتحت ملف توقف انشاء مجمع خدمات المطرية ، بسبب تعدد جهات الولاية ، واكدت هيئة الاوقاف المصرية انها لا تمانع في استبدال الاراضي بالسعر العادل لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
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