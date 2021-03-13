المؤتمر الإسلامي الدولي.. الأوقاف: أبو العينين أدار جلسة البرلمانات والحوار

قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تعليقا على فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد أحد بمعزل عن أي تصرف من تصرفات الإرهابيين ولابد من توافر عقل جمعي يتخاطب مع الجميع .





وأضاف جابر طايع في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نحن في عصر السماوات المفتوحة ولا ينبغي ان يكون هناك فكر أحادي ولابد من توافر حوار مجتمعي وتقارب بين جميع الأديان ولا يمكن أن يكون هناك صراعات بين الأديان والثقافات ".





وتابع جابر طايع :"أبو العينين وكيل مجلس النواب أدار جلسة دور البرلمانات والحوار وعندما تطرح الأفكار والرؤى بين مختلف البرلمانات يحقق ذلك نقلة نوعية في حياة المواطن".





وأدار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية بعنوان "الحوار والبرلمان" للمؤتمر الإسلامي الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم.





وقال أبو العينين في كلمته إن الرئيس السيسي كان حريصا على المحافظة على صورة الإسلام الوسطي، وكانت له آراؤه ومقترحاته وقراراته التي تحدث عنها العالم، عندما وجه المسؤولية في مصر لتجديد الخطاب الديني، ودعا إلى تصحيح مفاهيم الدين والعقيدة ونبذ التطرف الفكري والعقائدي.





وأضاف أن مصر دفعت ثمن الإرهاب كثيرا ودافعت عن العالم كله بمواجهتها للإرهاب، مؤكدا أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين ولكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب.





وقال إن هناك خلطا كبيرا بين صراع الحضارات والثقافات والأديان وبين التدخل السياسي الذي اتخذ اتجاهات عدة وأصبح له أغراض سياسية ومصالح اقتصادية، ولاحظنا أن الشعوب بدأت تتحدث عن حروب الوكالة بين الدول، وخطورة ذلك الأمر في مجتمعاتنا العربية وكذلك في أوروبا وأمريكا أيضا.