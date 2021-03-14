فيديو جراف | وجع قلوبنا.. شركة إسرائيلية وراء تطبيق تحريك صور الموتى

Deep nostalgia أو تطبيق تحريك الصور الثابتة تطبيق جديد أطلقه عالم الأنساب "ماي هريتج" وهو تطبيق لتحريك الوجوه في صور الأقارب المتوفين بالتعاون مع D-ID.
تمكنت أداة ذكاء اصطناعي (AI) من تحويل الصور الثابتة إلى رسوم متحركة قصيرة وواقعية للغاية، وصفها مستخدمو الإنترنت بـ"المخيفة".
وفي هذه المقاطع المتحركة بالذكاء الاصطناعي، تومض الوجوه التي كانت ثابتة في الوقت المناسب، وتدير رؤوسها بل وتبتسم، وتتأرجح حركاتها بين نابضة بالحياة بشكل مذهل ومقلق للغاية و"مخيفة للغاية".
ولمزيد من التفاصيل حول شركة إسرائيلية وراء تطبيق تحريك صور الموتي شاهد الفيديو جراف التالى: