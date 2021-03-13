الآثار الإسلامية : الدولة تطور القاهرة التراثية مع الحفاظ على مكوناتها





وأضاف طلعت خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن القاهرة التراثية لا تعني حقبة زمنية واحدة "القاهرة الفاطمية" بل هى القاهرة منذ 1400 سنة، لافتا إلى أنها مسجلة فى قائمة التراث العالمي عام 1979.





وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والأثار، إلى أن الدولة ترعى وتطور القاهرة التراثية فى إطار خطة مع الحفاظ على المكون الرئيسى وهى الحرف التراثية ومكونها السكانى.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولكننا لن نترك القاهرة وباقي المدن، مضيفا "حان الوقت للتعامل مع القاهرة التاريخية لأنها أصل التاريخ".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش جولته اليوم بمنطقة القاهرة التاريخية، "فور إعلان تطوير المنطقة تلقت الحكومة بعض الانتقادات من قبل المهتمين بالمنطقة"، متسائلا "هل ترك المنطقة بهذا الشكل سيؤدي للحفاظ على التراث؟".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "إحنا كلنا منرضاش أن نترك تلك المنطقة بهذا الشكل، ولهذا يجب ترميم المباني الأثرية والحفاظ على النسيج الحضري الخاص بالمنطقة"، معقبا "إحنا اتعودنا على حواري المنطقة، وهنحافظ عليها ونطورها".

وتابع "نحاول تطوير شبكة البنية الأساسية للمنطقة، ومعالجة الفوضى المرورية"، مختتما "في دول بتخترع تاريخ لها ونحن لدينا هذا الكنز الذي نباهي به العالم أجمع لكن للأسف تُرك للإهمال بالشكل المتواجد عليه الآن".

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى تحمل رسالة لسكان القاهرة التاريخية بأن الدولة تسعى للتنمية الشاملة فى كافة المناطق.