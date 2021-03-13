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أخبار العالم

نداء عاجل من الداخلية السعودية بشأن لقاح كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 07:32 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الداخلية السعودية نداء عاجلا بشأن عملية التلقيح ضد كورونا في المملكة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة  حيث قالت : ‏في إطار تضافر الجهود وتسهيل الحصول على لقاح كورونا، تعلن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أنه بإمكان الجميع حجز مواعيد الحصول على اللقاح في المواقع التابعة للخدمات الطبية المضافة في تطبيق صحتي.

وكانت الصحة السعودية، اليوم السبت، أعلنت تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 239 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة. 

وسجلت الرياض أعلى إصابات اليوم بـ 175 إصابة، يليها المنطقة الشرقية بـ 74 إصابة. 

كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 42 إصابة. 

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السعودية حتى الآن 382 ألفا و59 إصابة، وتعافي 372 ألفا و456 حالة، بالإضافة إلى إجمالي 6563 حالة وفاة. 


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