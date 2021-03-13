إنجاز كبير.. أحمد موسى يعرض صور ولقطات للعاصمة الإدارية بالدرون.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" من العاصمة الإدارية الجديدة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه قام بتصوير لقطات من الجو في العاصمة الإدارية بكاميرا درون.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:"سنجيب في حلقة اليوم على كافة التساؤلات حول العاصمة الإدارية الجديدة ونوعية الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تفقدنا منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية وسنجيب في حلقة اليوم عن مصادر تمويل العاصمة الإدارية وهل يتم تمويل المشروعات من الموازنة ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" العاصمة الإدارية حكاية تانية خالص وإنجاز، وعندما يتم الانتقال للعاصمة الإدارية سوف نشاهد حجم الإنجاز الذي تم على أرض مصر ".