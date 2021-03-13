ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إنجاز كبير.. أحمد موسى يعرض صور ولقطات للعاصمة الإدارية بالدرون.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 07:35 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" من العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه قام بتصوير لقطات من الجو في العاصمة الإدارية بكاميرا درون.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"سنجيب في حلقة اليوم على كافة التساؤلات حول العاصمة الإدارية الجديدة ونوعية الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   تفقدنا منطقة  المال والأعمال في العاصمة الإدارية وسنجيب في حلقة اليوم عن مصادر تمويل العاصمة الإدارية وهل يتم تمويل المشروعات من الموازنة ".

 ولفت الإعلامي أحمد موسى :" العاصمة الإدارية حكاية تانية خالص وإنجاز، وعندما يتم الانتقال للعاصمة الإدارية سوف نشاهد حجم الإنجاز الذي تم على أرض مصر ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسم الله ما شاء الله.. أحمد موسى: مصر أنشأت صالات الجيل الرابع لمونديال اليد

تعرض لأول مرة.. أحمد موسى يستعرض منشآت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

الإسكان: عدد العمالة في العاصمة الإدارية اقترب من 400 ألف.. فيديو

أحمد موسى يخصص حلقة السبت من على مسئوليتى عن العاصمة الإدارية

الحكومة: انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية سيمثل نقلة في نوعية العمل

ترشيحاتنا

تونس.. بيان مهم من وزارة الدفاع بشأن لقاح كورونا

إحباط جريمة تشويه الأعضاء التناسلية لطفلة بالمنيا

كاذبة.. صحيفة بريطانية تفضح ادعاءات ميجان ماركل

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

رئيس الوزراء: لن يخرج مواطن من منزله في مناطق تطوير القاهرة الخديوية

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 نصائح لتجنب الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

نشرة المرأة والصحة.. المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بهذا المرض المزمن .. 3 مكونات طبيعية لـ علاج نزلات البرد

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة