مجلس النواب يدين بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: يعبر عن أهداف مسيسة.. ونهج هدام ومغرض وغير متوازن

مجلس النواب يدعو الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر

البرلمان يرفض تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية

مجلس الشيوخ:

البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة ‏ابتعد عن الشفافية والموضوعية









انتقدت المجالس النيابية البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و قال مجلس النواب انه تابع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل.





وقال البيان إن مجلس النواب المصري يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلًا، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضًا على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهدًا يومًا في إيضاحها وبيانها، وكان ولابد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.





وأشار إلى إن مجلس النواب المصري يدعو الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، ‏وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيرًا ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلي انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبىء عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضه في التعامل لتحقيق اهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.





و في ذات السياق اكد مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة. ‏ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية وتناول وتناول الملفات التي إشارة إليها سطحية و تناولها الدعايات بعبارة فاضي لوجوده لي معناها العام على أرض الواقع





وقال مجلس الشيوخ في بيان صادر عنه ان الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية بوصفها المتفق عليه عالميا ولم تطبيقه على أي من الفئات ‏التي ادعي البيان أنها تطبقها على أفرادها اذ لا يوجد محامي ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس مالم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ من اجراءات سوى من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها كما وصفه وقطح.





وتابع: قد تحدت الدولة مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أنت تثبت شيئا مما ادعته و أكدت على انه لم يدرج على قوائم الإرهابيين ‏الا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومه العالمي.





كما أكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا و عملا ولم يثبت أنا اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه ولم يحجب موقع اعلامي يعمل بشكل شرعي.





وقال مجلس الشيوخ من خلال قراءته للبيان أنه غفل عمدا عن الإشادة أول إلاشارة الي ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية رغم انه وقد أشاد على استحياء بقانون المنظمات غير ‏الحكومية "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، مشيرا إلى أنه يضع اطارا قانونيا جديدةا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.





وأكد مجلس الشيوخ حق الدول الصديقه في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الا أن الاهتمام لا يجب أن يتخذها ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق ولا أن يبني على مجرد ادعاءات تخالف الواقع و تنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي للدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.