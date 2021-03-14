ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع الكهرباء عن قرية ببني سويف لعمل الصيانة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:00 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار عن قرية الدوية مركز  بني سويف ،اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى  1 ظهر اليوم  الأحد، لإجراء أعمال الصيانة الدورية  .

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار. 
إقرأ ايضا : 
من ناحية أخري تمكنت مباحث الفشن جنوب بنى سويف، امس السبت، من ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، والسجن 10 سنوات في قضية سرقة وصادر ضده 7 أحكام قضائية أخري.

تلقى الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن معلومات من أحد مصادرة السرية تفيد قيام المتهم "سالم.ع" 34 سنة والهارب من تنفيذ حكم الإعدام وحكم بالسجن 10 سنوات لاتهامه في قضية سرقة و7 أحكام قضائية أخري متنوعة والمقيم بنجع كوم الرمل التابع لمركز الفشن.

شارك في الحملة النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وشريف فارس معاونوا المباحث حيث تم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مركز شرطة العدوة وسياره ملاكي بالإسكندرية مبلغ بسرقتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها ببني سويف

الداخلية فى يوم.. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة "أفيون" .. القبض على 19 متهما بينهم سيدتان لارتكابهم سرقات بالقاهرة

غدًا .. فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبوسليم فى بنى سويف

فصل التيار الكهربائي عن الدوية والزرابي بمركز بني سويف للصيانة..اليوم

فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى مركز بني سويف لمدة 3 أيام

القبض على هارب من تنفيذ حكم إعدام ببني سويف

ترشيحاتنا

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

اقلعي هصورك عريانة.. شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

اغتصب أطفاله الثلاثة.. عقوبات مشددة تنتظر سائق أبوالنمرس بعد إحالته للنيابة

عقب 25 عاما .. سيدة تكتشف أنها ليست أنثى

بعد إحالته للنيابة.. نجدة الطفل تكشف العقوبة المتوقعة على متحرش المعادي

أفضل دعاء في شهر شعبان .. ردده يريح قلبك وبالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم