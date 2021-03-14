قطع الكهرباء عن قرية ببني سويف لعمل الصيانة

مركز بني سويف ،اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهر اليوم الأحد، لإجراء أعمال الصيانة الدورية .

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار عن

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

إقرأ ايضا :

من ناحية أخري تمكنت مباحث الفشن جنوب بنى سويف ، امس السبت، من ضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام، والسجن 10 سنوات في قضية سرقة وصادر ضده 7 أحكام قضائية أخري.





تلقى الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن معلومات من أحد مصادرة السرية تفيد قيام المتهم "سالم.ع" 34 سنة والهارب من تنفيذ حكم الإعدام وحكم بالسجن 10 سنوات لاتهامه في قضية سرقة و7 أحكام قضائية أخري متنوعة والمقيم بنجع كوم الرمل التابع لمركز الفشن.





شارك في الحملة النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وشريف فارس معاونوا المباحث حيث تم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها من مركز شرطة العدوة وسياره ملاكي بالإسكندرية مبلغ بسرقتها.