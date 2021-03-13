ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية| "التجارة بالقصيم" ينفذ 1939 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

السبت 13/مارس/2021 - 11:01 م
اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم, 1939 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الفرق خلال جولاتها الرقابية, المراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 40 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، علمًا أن هذه الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة.

اقرأ أيضا:
يذكر أن فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم يؤكد ضرورة تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية, والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق "توكلنا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. الفرق الرقابية بتجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 14350 جولة رقابية خلال 2020

اقتصاد السعودية.. ضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

اقتصاد السعودية| تجارة المملكة تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير

اقتصاد السعودية| اتصالات المملكة تنفذ 200 جولة تفتيشية لفروع مقدمي الخدمات

اقتصاد السعودية.. زيادة جولات الرقابة على الإجراءات الاحترازية وارتفاع ضبط المخالفات 32%

اقتصاد السعودية .. وزارة التجارة بالقصيم ينفذ 2537 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

شقيق طبيبة السلام: أختي ماقفلتش الباب وطلبوا منها خلع ملابسها وتصويرها

أستاذ مناعة: نتائج جرعتين من لقاحين لـ كورونا لم تظهر

أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

لو لم تستطع قيام الليل ردد هذه الآيات قبل نومك

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان التربية الفنية لطلاب الإعدادية

عصام مرعي: رحيل أوناجم والسعيد وفتحي عن الزمالك خطأ باتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم