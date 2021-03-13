المدير الفني لـ أوروجواي: تلقيت عرضا لتدريب النادي الأهلي













كشف خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب اوروجواي، عن تلقيه عرضا اكثر من مرة لتدريب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.





وقال فوساتي في تصريحات خاصة عبر زووم لبرنامج (السادسة) بقناة النادي الاهلي: "اخر عرض تلقيته لتدريب الاهلي في سبتمبر الماضي، وكيلي تحدث معي اولا عن اهتمام الاهلي بالتعاقد معي لتدريب الفريق قبل ان اتواصل مع احد مسوؤلي الاهلي".





وأضاف: "كنت اتمنى التوصل لاتفاق لتدريب الاهلي فهو شرف كبير لي تدريب افضل فريق في افريقيا ، لكن ظروفي لم تسمح بذلك، الاهلي فريق قوي جدا يمتلك افضل اللاعبين الذين يستحقون اللعب في اوروبا".





كما اوضح : "الاهلي قدم عرضا قويا في كاسا العالم للاندية.. واستحق بالفعل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية".





وعلى صعيد اخر ، اشار فوساتي: "رحيل لويس سواريز عن برشلونة كان افضل قرار ، اللاعب لم يكن سعيدا في الفترة الاخيرة بسبب كومان، واللاعب وجد نفسه مع اتلتيكو مدريد".