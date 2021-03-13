عرفة صالح: البيان الحقوقي السافر ضد مصر ذريعة للتدخل في شؤوننا





قال النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، إن البيان الحقوقي المشترك الذي وقعت عليه 31 دولة في مجلس حقوق الانسان الدولي، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بيان مشبوه ويكشف عن رغبة في الوصاية الدولية على البلاد وتدخل في شؤونها تحت ذريعة حقوق الإنسان.





وأضاف عرفه صالح في تصريحات له اليوم، أن شماعة حقوق الإنسان السافرة اصبحت تستخدم للتدخل في شؤون الدول، لكن مصر اكبر بكثير من هذه الهراءات والسخافات، ويكفي انه لم توقع على البيان دولة واحدة عربية ولا دولة في الشرق الأوسط ولا أفريقيا احتراما لمكانة مصر والتقدير الشديد لها.





وشدد عضو مجلس النواب، على أن مزاعم انتفاء حقوق الانسان في مصر وسحق الحريات وملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضة السياسية، أكاذيب مكررة على مدى السنوات الماضية. ومن يكررونها لا يخجلون من أنفسهم لأن الواقع في مصر يكشف ارتفاعا في مستويات المعيشة وسيادة القانون وشيوع الاستقرار والتنمية وظهور مشاريع عملاقة غير مسبوقة في البلاد.



