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فن

كنت هبقى شبه ليلى علوي.. عائشة الكيلاني تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل

السبت 13/مارس/2021 - 09:11 م
عائشة الكيلانى
عائشة الكيلانى
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أحمد البهى
أكدت الفنانة عائشة الكيلاني انها لم تشعر بالغضب بسبب حصر المنتجين أدوارها في "الفتاة القبيحة"، خاصة أنها كانت تجيد تجسيد تلك النوعية من الأدوار، سواء من حيث الأداء التمثيلى أو الشكل والمكياج.

وأكملت: كنت أضع بعض المساحيق حتى أظهر بشكل الفتاة القبيحة لان هذا النوع من الأدوار يجعل المشاهد يضحك بشكل أكثر، وكنت أراقب تلك النماذج فى حياتى الخاصة لتخرج بشكل طبيعى. 

وأضافت: "لم اجر 28 عملية تجميل كما يعتقد البعض بإستثناء "تصليح الاسنان، فلو كنت أجريت كل تلك العمليات لأصبحت فى جمال ليلى علوى" ، مؤكدة ان إجراء ذلك النوع من العمليات ليس أمرا مشينا حتى تتبرأ منه.

وتابعت قائلة : انها لا تشعر بالظلم فنيًا وراضية عن مشوارها الفنى وما حققته ، وهذا الامر يتضح لها حين تواجه الجمهور فى الشارع .

وكان احدث أعمال عائشة الكيلانى مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذى عرض عام 2009، وشاركت فى بطولته أشرف عبد الباقى ورانيا فريد شوقى وصلاح عبد الله وتناول قصة حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.
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