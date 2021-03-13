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توك شو

نجلاء بدر تكشف كواليس إصابتها بـ كورونا: أعاني النهجان وعسر الهضم

السبت 13/مارس/2021 - 09:08 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشف الفنانة نجلاء بدر، تطورات حالتها الصحية عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها أجرت مسحة كورونا منذ 3 أيام وظهرت سلبية ولكنها لا تزال تعاني الآثار الجانبية التي تركها الفيروس، مشيرة إلى أنها لم تستطع تحديد مصدر إصابتها بكورونا.

وأضافت خلال هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"  أن الطبيب الخاص بها أكد لها أن السلالة الجديد لكورونا سريعة الانتشار لذلك يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكدت: "بعد سلبية مسحة كورونا عادت حاسة التذوق 50% ولكنى فاقدة لحاسة التذوق حتى الآن والطبيب أكد لي أنها ستعود تدريجيًا".

وتابعت: "لا أزال أعاني حاليا النهجان والدوخة ومشكلات في الهضم لأنها أثرت في إنزيمات الكبد ومفيش عرض مجاليش".

ولفتت: "بعد الإصابة بكورونا رئتي اتقفلت والأكسجين نقص بشكل كبير وأنا في الأصل أعاني حساسية ربوية مزمنة ولكن أحمد الله أصبحت أفضل الآن".

كانت وزارة الصحة كشفت عن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، من هنا ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
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