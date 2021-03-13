موعد عودة وائل الإبراشي للشاشة .. طارق الشناوي: حالته مستقرة

،





وأكد طارق ، فى تصريح لـ"صدى البلد" ان حالة وائل الابراشى الصحية تحسنت كثيرا، وبشكل كبير سيغادر المستشفى خلال ايام قليلة ، على ان يقضى فترة نقاهة فى منزله".





واضاف طارق الشناوى : قد تمتد فترة النقاهة التى يقضيها وائل الابراشى فى منزله الى بداية شهر رمضان؛ ليعود الى الشاشة فى الشهر الكريم ، من خلال برنامجه "التاسعة مساء" ، الذى يعرض على القناة الاولى.





واوضح طارق : ما تم تداوله امس عن الحالة الصحية للاعلامي وائل الابراشى ، والخاص بتدهورها؛ امر غير صحيح ، وعار تماما من الصحة ، وهو فى حالة مستقرة حاليا.





وكان الإعلامي وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضى، وخضع لبروتوكول العلاج المنزلى، قبل أن تتدهور الحالة ويتم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضي.





وقال في رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".





وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري وائل الإبراشي ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.

كشف الناقد السينمائى طارق الشناوي، آخر التطورات الصحية للاعلامي وائل الابراشىوالذى ما زال يمكث فى المستشفى؛ بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.