محمد أبو العينين بـ مؤتمر الشئون الاسلامية: الرئيس السيسي صحح صورة الإسلام الوسطي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المؤتمر الإسلامي الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية شارك فيه 35 دولة، وحضره وزير الأوقاف والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المؤتمر يعقد على أرض مصر وتحت رعاية الرئيس السيسي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وكيل مجلس النواب تتحدث عن نموذج مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف ودولة المواطنة، وقيام الرئيس السيسي بتصحيح صورة الإسلام الوطني".





وعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين في المؤتمر الإسلامي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .





وأدار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية بعنوان "الحوار والبرلمان" للمؤتمر الإسلامي الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم.





وقال أبو العينين في كلمته إن الرئيس السيسي كان حريصا على المحافظة على صورة الإسلام الوسطي، وكانت له آراؤه ومقترحاته وقراراته التي تحدث عنها العالم، عندما وجه المسؤولية في مصر لتجديد الخطاب الديني، ودعا إلى تصحيح مفاهيم الدين والعقيدة ونبذ التطرف الفكري والعقائدي.





وأضاف أن مصر دفعت ثمن الإرهاب كثيرا ودافعت عن العالم كله بمواجهتها للإرهاب، مؤكدا أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين ولكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب.





وقال إن هناك خلطا كبيرا بين صراع الحضارات والثقافات والأديان وبين التدخل السياسي الذي اتخذ اتجاهات عدة وأصبح له أغراض سياسية ومصالح اقتصادية، ولاحظنا أن الشعوب بدأت تتحدث عن حروب الوكالة بين الدول، وخطورة ذلك الأمر في مجتمعاتنا العربية وكذلك في أوروبا وأمريكا أيضا.





وأثنى أبو العينين على كلمات العلماء الأجلاء الحاضرين للمؤتمر، قائلا إن هناك رؤية واضحة واتجاه واحد، للتأكيد على قيمة الحوار بين الاديان والثقافات، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية، واستوقفني الحديث عن استراتيجية جديدة للفكر الديني والحوار الثقافي، وكيف يمكن أن نقدم أنفسنا للعالم، وما هي لغة التواصل مع العالم بمتغيراته الحديثة، وكيف نصنع استراتيجية متكاملة لها صفة الإستمرارية، نتحدث من خلالها مع الشعوب والمواطنين والأشخاص والشباب والمرأة، كل بقدر استيعابه.





