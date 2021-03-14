أصحاب المعاشات بقنا يطالبون بتخصيص قطعة أرض بعيدًا عن مضايقات الشباب

تخصيص قطعة أرض كنادى ترفيهى، هو المطلب الأهم والحلم الذى طال انتظاره لكبار السن والمحالين للمعاش بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، ليحتويهم ويوفر لهم الهدوء والراحة بعيدًا عن ضجيج الشباب وصغار السن.





يرى أصحاب المعاشات، أن تحقيق حلم إنشاء نادى ترفيهي، ليس مستحيلًا، فى ظل وجود أراضى أملاك الدولة منتشرة بنطاق القرية تصلح لهذا الغرض، لكنها تحتاج إلى قرار إنساني فى المقام الأول تجاه فئة أعطت من وقتها وجهدها الكثير سواء للدولة أو لأبنائهم.





قال سمير تاوضرس، عضو نقابة أصحاب المعاشات، نطالب منذ فترة طويلة بتخصيص مكان لكبار السن والمحالين للمعاش لكى يكون مكانا ترفيهيا يقضون فيه أوقات فراغهم، بعد سنوات العمل والكفاح، بعيدًا عن المضايقات والضجيج الذي يحدثه صغار السن والشباب فى المقاهى والكافتريات.





وأضاف عبدالقوى محمد يوسف، أمين عام النقابة، رغم الغرفة الضيقة التى يتم فيها مباشرة أعمال المحالين للمعاش بقرية جراجوس، إلا أننا استطعنا كنقابة فرعية من تلبية الكثير من احتياجات كبار السن، فيما يتعلق بالتعاقدات مع الأطباء والصيدليات ومعامل التحليل، لذلك نأمل فى استجابة المسئولين بتخصيص قطعة أرض لتحقيق حلم المسنين فى نادى ترفيهي يمكن من خلاله تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها كبار السن.





وأشار علي سعيد عثمان" سكرتير نقابة أصحاب المعاشات"، إلى أن كل الكافتريات لا تهتم بكبار السن أو تخصص لهم مكان خاص بهم، وهو ما يجعلهم يعزفون عن التواجد فى أماكن لا تهتم سوى بصغار السن والشباب، ويجعلهم فى حالة ضيق نتيجة بقائهم فى المنازل طوال الوقت.





وأوضح محمد عيد، بالمعاش، أن توفير مكان خاص لأصحاب المعاشات وكبار السن هو حق أصيل لهم لا بد أن تكون الدولة على قدر المسئولية فى هذا الأمر، كنوع من رد الجميل لهذه الفئة التى قدمت الكثير خلال فترات توليها المسئولية فى أماكن ومؤسسات مختلفة.





فيما قال بخيت يوسف بشير، رئيس النقابة الفرعية لأصحاب المعاشات بجراجوس، إن كبار السن وأصحاب المعاشات محرومين من مكان يستوعبهم ويحتوى احتياجاتهم خاصة وأن عددهم فى تزايد مستمر ولا يجدون مكان مناسب لقضاء أوقات فراغهم بعيدًا عن مضايقات الشباب وصغار السن.





وأضاف بشير، بأن نقابة المحالين للمعاش بقرية جراجوس تضم حتى الآن ٢٠٠ مشترك من كبار السن، يتم تلبية مطالبهم و إدارة شئونهم من غرفة مساحتها ٥ أمتار داخل الوحدة المحلية، وهو ما لا يتناسب مع العدد المتزايد فى ظل الظروف الصحية التى تشهدها البلاد.





وطالب رئيس نقابة المحالين للمعاش، محافظ قنا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المنتشرة بنطاق القرية لكى تكون نادى ترفيهي للمسنين، يقدم لهم خدمات صحية وترفيهية فى خصوصية تحفظ لهم كرامتهم.





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