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أخبار العالم

ملك الأردن يكلف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة بعد حادث مستشفى السلط

السبت 13/مارس/2021 - 08:58 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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محمد عثمان
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، قرارًا بتكليف وزير الداخلية، مازن عبدالله هلال الفراية، بإدارة وزارة الصحة بشكل مؤقت.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف الفراية بإدارة وزارة الصحة بجانب منصبه كوزيرً للداخلية اعتبارًا من اليوم، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وصدرت توجيهات ملكية للقوات المسلحة الأردنية بتعزيز مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت على لسان وزير الإعلام  في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية إن السلطات القضائية تقوم بتحقيق مستقل للوقوف على أسباب الحادث. 

وأفاد الوزير أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في كافة مستشفيات الأردن، لمواجهة الأمر. 

وأعلن البرلمان الأردني عن عقد جلسة طارئة غدا الأحد لمناقشة أحداث مستشفى السلط. 

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في  تعليقه على وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط بعد انقطاع الاكسجين عنهم، إن وفاة أي أردني بسبب التقصير؛ لا يمكن قبوله، مشيرا الي ان هذا اليوم، هو‏ يوم حزين للوطن، ونعزي أنفسنا وأهلنا. 

وأضاف في مؤتمر صحفي له "في هذا المقام نؤكد أن الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة وأن ‏ما حدث كان خطأ جسيما وغير مبرر وأشعر بالخجل حياله".

وأصدر الخصاونة قرارا ب‏إعلان الطوارئ القصوى لجميع المستشفيات، مؤكدا أن فكرة انقطاع الأكسجين في ظل المرور بجائحة خطيرة ولأهميته لا يصح ولا يمكن القبول به.
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