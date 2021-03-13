ملك الأردن يكلف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة بعد حادث مستشفى السلط

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، قرارًا بتكليف وزير الداخلية، مازن عبدالله هلال الفراية، بإدارة وزارة الصحة بشكل مؤقت.





وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف الفراية بإدارة وزارة الصحة بجانب منصبه كوزيرً للداخلية اعتبارًا من اليوم، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.





وصدرت توجيهات ملكية للقوات المسلحة الأردنية بتعزيز مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين.





وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت على لسان وزير الإعلام في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية إن السلطات القضائية تقوم بتحقيق مستقل للوقوف على أسباب الحادث.

وأفاد الوزير أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في كافة مستشفيات الأردن، لمواجهة الأمر.

وأعلن البرلمان الأردني عن عقد جلسة طارئة غدا الأحد لمناقشة أحداث مستشفى السلط.

