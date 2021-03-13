الاثنين .. قرار لبناني بعودة المدارس من جديد

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب قرار بالعودة إلى التعلم عن بعد صباح الإثنين المقبل في 15 مارس.





وبحسب البيان الصادر من الوزارة اللبنانية؛ فقد بين الوزير المجذوب على الإيجابيات الصحية المحققة وعلى المتابعة مع اللجان المصغرة التي تضم ممثلين عن مكونات العائلة التربوية مع كل من وزارتي الصحة والإتصالات، والعمل مع وزارة المالية وغيرها من جهات لتحقيق المطالب على الصعد كافة (المعيشية والاقتصادية والنقدية والمصرفية) .





واكذ الوزير المجذوب أن جميع المعنيين بالعملية التعليمية في لبنان عبروا عن حرصهم على القطاع التربوي ووعدوا بالقيام بكل ما يمكن لتحصين القطاع الذي يضم كنز لبنان المتمثل بأجياله الصاعدة ومؤسساته واساتذته والأهل.



