التفاصيل الكاملة لـ تطور القاهرة التاريخية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهتم جدا بالقاهرة التاريخية واستمع خلال زيارته للقاهرة التاريخية لأصحاب المحلات ومقترحاتهم مؤكدا أن الدولة تستهدف إحياء المنطقة من جديد من خلال تطوير المباني والحفاظ على المناطق الأثرية.
وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط السياحة في هذه المنطقة الأثرية العظيمة موضحًا أن بعض المواطنون استغل حالة الدولة بعد 2011 وقام ببناء العشوائيات.
وأوضح وزيري ، على المواطن عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن تطوير المنطقة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن بعض النشطاء أصحاب الفيسبوك استقووا بالخارج وأرسلوا رسائل صعبة جدا لليونسكو وزعموا أن الدولة ستهدم المباني.
وتابع وزيري ، أن ما يتردد عن تدمير وإهمال البيوت في القاهرة التاريخية عار عن الصحة مؤكدا أننا لن نغير الطراز العمراني للبيوت التاريخية .