التفاصيل الكاملة لـ تطور القاهرة التاريخية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهتم جدا بالقاهرة التاريخية واستمع خلال زيارته للقاهرة التاريخية لأصحاب المحلات ومقترحاتهم مؤكدا أن الدولة تستهدف إحياء المنطقة من جديد من خلال تطوير المباني والحفاظ على المناطق الأثرية.





وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط السياحة في هذه المنطقة الأثرية العظيمة موضحًا أن بعض المواطنون استغل حالة الدولة بعد 2011 وقام ببناء العشوائيات.





وأوضح وزيري ، على المواطن عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن تطوير المنطقة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن بعض النشطاء أصحاب الفيسبوك استقووا بالخارج وأرسلوا رسائل صعبة جدا لليونسكو وزعموا أن الدولة ستهدم المباني.





وتابع وزيري ، أن ما يتردد عن تدمير وإهمال البيوت في القاهرة التاريخية عار عن الصحة مؤكدا أننا لن نغير الطراز العمراني للبيوت التاريخية .



