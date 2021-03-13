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رياضة

التعادل الإيجابي 1-1 يسيطر على أحداث مباراة إنبي والمصري

السبت 13/مارس/2021 - 09:03 م
لقاء المصري وإنبي
لقاء المصري وإنبي
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حسام الحارتي
سيطر التعادل الإيجابي علي أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي المصري وإنبي " 1-1"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين لكن بدون تشكيل خطورة حقيقية على المرمي 

وفي الدقيقة "36"، شن لاعبو المصري بعض الهجمات المرتدة على مرمي إنبي تمكن الفريق البترولي من التصدي لكافة الهجمات والتخلص منها .

وفي الدقيقة "90" ، أحرز رامي صبري هدف تقدم إنبي من خلال ركلة جزاء.

وفي الدقيقة "92"، تمكن إيزي إيميكا من إحراز هدف تعادل المصري من خلال رأسية قوية لتسكن شباك إنبي .

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 23 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز الرابع برصيد24 نقطة 

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي: عصام ثروت.

خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى.

خط الوسط: إيزي إيميكا، جريندو، فريد شوقى، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد.

وفى الهجوم أحمد جمعة.
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