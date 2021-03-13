ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نهاد أبو القمصان عن بيان حقوق الإنسان: مصر العين عليها.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 08:57 م
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
Advertisements
محمد القاضي
قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت عالمية ولم تعد شان محلي، ويمكن لمصر إصدار بيانات بالتعاون مع عدد من الدول عن حقوق الإنسان في دول أخرى.

وأضافت "نهاد أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن مصر العين عليها وهناك منظمات تابعة لمصريين في الخارج، أو لمنظمات خارجية تتابع ما يحدث في مصر بدقة، مؤكدة أننا علينا مسئولية توضيح ما يتم من انجازات للخارج، وأن يتم تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بشكل أكبر.

وتابعت، أنه يجب الرد على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول حقوق الإنسان في مصر على حسب مدى دقة المعلومات الموجودة به، مع إتاحة المعلومات الصحيحة بلغات مختلفة، مع مراجعة بعض الملفات داخل مصر وهي الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة إضافية، بحيث يتم الإحالة للمحاكمة أو خروج المتهمين عقب انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

وأكدت، أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف آلية منهجية معروفة وليس مزعج بالنسبة لنا، معقبة: "إحنا اولى بترتيب بيتنا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسين التعليم والصحة والسكن.. مصر تكشف إنجازاتها أمام الأمم المتحدة

برلماني: ملف حقوق الإنسان أصبح فزاعة لتشويه صورة الدولة لصالح جماعات إرهابية

النائب حسانين توفيق يدعو مجلس حقوق الإنسان لمراجعة موقفه تجاه مصر

برلماني: الدول المهاجمة لحقوق الإنسان في مصر تستمد معلوماتها من مصادر مشبوهة

برلماني: بيان حقوق الإنسان الدولي عن مصر باطنه الخبث وظاهره الكذب

ترشيحاتنا

بعد التعدي على طبيبة وسقوطها من شرفة منزلها.. أول تحرك من المجلس القومي للمرأة

عضو الأهلي عن اختيار أحمد الطيب للتعليق على مباراة فيتا: استفزاز غير منطقي

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021| صور

المدير الفني لـ أوروجواي: تلقيت عرضا لتدريب النادي الأهلي

ساعة شيطان.. ربة منزل تستعين بجارها لقتل شقيق زوجها في كوم حمادة

السيسي : دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخطف الأنظار بجمالها.. تعرف على سر رشاقة ميجان ماركل

تعرف على فوائد علاج العسل للسعال

كنز لصحة الجنين .. فوائد الموز للحامل