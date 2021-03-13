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رياضة

إصابة الإعلامي عبدالناصر زيدان بفيروس كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 09:01 م
الإعلامي عبدالناصر
الإعلامي عبدالناصر زيدان
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يسرى غازى
أعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مؤكدا على إيجابية المسحة التى أجراها.

وكتب عبد الناصر زيدان عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك: الحمد لله رب العالمين.. إيجابي كورونا دعواتكم.

وكانت والدة الإعلامي عبدالناصر زيدان أصيبت فى وقت سابق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما أصيب عدد آخر من أقاربه.

ودون عبدالناصر زيدان عبارات عبر صفحته فى وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “أنا قلقان وتعبان ومش بخير.. أول مرة تكوني فيها تعبانة، وألاقي نفسي عاجز علي الوقوف بجوارك.

وتابع زيدان: وأول مرة تقولي الآه .. ومعرفش أشاركك آلامك، بس ياروحي مهما كنت مش قادر .. أنا عارف أن ربنا هيزيح عنك عشان نروح الحج مع بعض ذي ما وعدتك وخلي بالك أنا مش رايح مكة والمدينة السنة دي من غيرك .. يا ست الكل يا أمي.

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