إصابة الإعلامي عبدالناصر زيدان بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مؤكدا على إيجابية المسحة التى أجراها.

أعلن الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مؤكدا على إيجابية المسحة التى أجراها.

وكانت والدة الإعلامي عبدالناصر زيدان أصيبت فى وقت سابق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما أصيب عدد آخر من أقاربه.

وكانت والدة الإعلامي عبدالناصر زيدان أصيبت فى وقت سابق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما أصيب عدد آخر من أقاربه.

ودون عبدالناصر زيدان عبارات عبر صفحته فى وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “أنا قلقان وتعبان ومش بخير.. أول مرة تكوني فيها تعبانة، وألاقي نفسي عاجز علي الوقوف بجوارك.

ودون عبدالناصر زيدان عبارات عبر صفحته فى وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “أنا قلقان وتعبان ومش بخير.. أول مرة تكوني فيها تعبانة، وألاقي نفسي عاجز علي الوقوف بجوارك.